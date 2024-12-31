'Yarım Asırlık Serüven' sergisi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada 10 Ocak’tan itibaren, Mustafa Taviloğlu’nun 1972’den bu yana tutku ve özveriyle büyütmeye devam ettiği Taviloğlu Koleksiyonu’nun 52 yıllık serüvenini İstanbul’un yedi önemli kültür mekânında sanatseverlerle buluşturan “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisinin çekirdeğini oluşturan “Yarım Asırlık Serüven” başlıklı özel bir seçkiye ev sahipliği yapacak.

REKLAM advertisement1 Taviloğlu’nun, koleksiyona kattığı ilk yapıtlardan 2000’li yıllardan itibaren çeşitlenen medyumların ilk örneklerine kadar koleksiyonun her döneminden eserlere yer verilen seçkide, koleksiyonun hikâyesi Mustafa Taviloğlu’nun anekdotlarıyla ziyaretçilere aktarılıyor. REKLAM Küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf’ın üstlendiği, 30 Mart’a kadar Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta ziyaret edilebilecek olan sergide, Taviloğlu’nun koleksiyona kattığı ilk yapıt olan Necdet Kalay’ın “Köy Evi”nden Komet’e, Mehmet Güleryüz’ün meşhur “Kırmızı Araba” isimli eserinden Türkiye sanat tarihine yön vermiş ustaların işlerine kadar birçok eser bir arada görülebilir.

Sergi, Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.