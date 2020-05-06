Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti 12 Mayıs'ta yapılacak

AA

Yargıtay Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri arasında yapılacak seçim için şu ana kadar yedi kişi adaylığını açıkladı.

Türkiye genelindeki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Başkanı Eyüp Yeşil de adaylar arasında yer alıyor.

Başkan Yeşil'in yanı sıra 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin, 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, 2. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Akif Öndaş, 5. Ceza Dairesi üyesi Veli Dalgalı, 8. Ceza Dairesi Üyesi Alper Yükselen Bikirli Başsavcılık için aday oldu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

İlk oylamada en çok oy alan 5 üye aday gösterilmiş sayılıyor. Aday tespiti için yapılan oylamada, oyların eşitliği nedeniyle beşten fazla aday belirlenmesi halinde eşit oy alan adaylardan Yargıtay üyeliğinde kıdemli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday gösterilmiş sayılarak 5 aday tespit ediliyor.

Böylelikle belirlenen beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.