Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anıtkabir'i ziyaret etti

AA

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca dün Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akarca, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yargıtay Başkanı Akarca, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Atatürk,

Hak ve adaletin en güçlü teminatı olan hızlı ve etkin işleyen yargı sisteminin tesisinde hukuku ülkede eşit, tutarlı, güvenli bir biçimde uygulama rolü üstlenen Yargıtayın yeni seçilen Başkanı olarak mesai arkadaşlarımla birlikte manevi huzurunuzdayız.

Yargıtay olarak, adaleti hızlı, etkin, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirmek, temel hak ve özgürlükleri, başlattığımız hukuk devrimleri ve gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda daha ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme azim ve kararlılığındayız.

Şu günlerde ülkemizi ve dünyayı sararak, küresel bir kabus haline gelen koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidi, milletimizin azmi ve ortak dayanışması ile en kısa zamanda son bulacaktır. Ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafyada terör olgusunun acımasız yüzü bizi yıpratsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu yok edecek güç ve kararlılığa sahip olduğunun bilincindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti niteliğini sürdürmesi konusundaki sorumluluk tarafımdan onurla üstlenilmiştir. Hukukun içinde kalarak gelişimini sürdürecek olan Devletimiz, bu yönde Yargıtaydan daima en büyük desteği alacaktır.

Bu düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."

- Anıtkabir'de koronavirüs sessizliği

Bu arada, Anıtkabir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle müze girişinin kapalı olduğu, yalnızca mozolenin ziyarete açık olduğu belirtildi.

Girişte ateş ölçümünün yapıldığı, görevli askerlerin maske ve eldivenle çalıştığı görüldü.