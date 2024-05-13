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        Haberler Gündem Yargı Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi

        Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 36. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim yarın 37. tur oylamasıyla devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:10
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        Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
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        Yargıtay'da 25 Mart'ta başlayan seçim süreci devam ediyor.

        Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

        Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

        Seçimin ilk 35 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 36. tur oylamaya geçildi.

        MUHSİN ŞENTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

        36. tur oylama öncesi 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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        Şentürk, üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullandı.

        Böylece seçim 36. turda 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve mevcut başkan Mehmet Akarca olmak üzere 2 aday arasında devam etti.

        Oylama sonucu, Akarca 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy aldı. Seçime katılım 327 olarak kayıtlara geçerken, 36 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 11 oldu.

        Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim yarın yapılacak 37. tura kaldı.

        Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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        #Yargıtay
        #seçim
        #yüksek mahkeme
        #yargıtay seçimi
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