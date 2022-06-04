Yargıda 'rüşvet' skandalı' Ağır ceza hakimi açığa alındı

Diyarbakır'da dikkat çeken bir tahliye kararı sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. Terör suçundan cezaevinde ömür boyu hapis cezasını çeken bir sanık, avukatının talebi üzerine infazı durdurularak; tahliye edildi. Ancak; Başsavcılık; gelen bir ihbar üzerine söz konusu PKK hükümlüsünün cezaevinden tahliyesine engel oldu. Mahkeme Başkanının rüşvet karşılığında bu kararı verdiği iddiası üzerine durum Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bildirildi. Soruşturma başlatan Kurul, ağır ceza mahkemesi başkanını görevden uzaklaştırdı.
ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ
G.A., 1996 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. O günden beri de cezaevinde bulunuyordu.
YILLAR SONRA İNFAZ DURDURMA TALEBİ
Ancak G.A.’nın avukatı geçtiğimiz nisan ayında aynı mahkemeye başvurarak; müvekkilinin yeniden yargılamasını ve infaz durdurulmasını talep etti. Bu talep Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 15 Nisan 2022’de reddedildi. Ancak avukat başvurusunu bir kez daha tekrarladı. Bu gelişme üzerine mahkeme, 27 Nisan 2022’de yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. G.A.’nın avukatı bu ek karara karşı bir üst mahkemeye taşıdı.
ÜST MAHKEME TAHLİYE ETTİ BAŞSAVCILIK DURDURDU
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, ilginç bir şekilde bu itirazı kabul ederek; 11 Mayıs 2022 tarihli kararı ile G.A.’nın infazını durdurarak, tahliyesine karar verdi. Ancak bir ihbarı değerlendiren Başsavcılık; G.A.’nın cezaevinden tahliyesini durdurdu.
ŞOK RÜŞVET İHBARI
O ihbarda; G.A.’nın tahliyesine neden olan yargı süreci ile ilgili vahim iddialara yer verildi. Tahliye için 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı S.T.’ye tam 7 milyon TL rüşvet verildiği öne sürüldü. Daha önce aynı mahkeme için gelen ihbarları da değerlendiren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı durumu Hakimler ve Savcılar Kurulu’na bildirdi.
HSK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Bildirim üzerine toplanan HSK 1. Dairesi soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin ardından elde edilen ilk bilgileri değerlendiren ve derhal toplanan HSK 2. Dairesi ise hakim S.T.’nin tedbiren üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Kararda; “yerleşmiş yargı uygulamalarına aykırı ve yetersiz gerekçeyle hükümlü hakkında yeniden yargılama ve infazın durdurulması taleplerinin kabulü kararı verildiği” belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Kurul, müfettiş de görevlendirdi. Bu süre zarfında HSK soruşturmasını tamamlayacak. Ve iddialar somut bir şekilde doğrulanırsa, hakim S.T. hakkında meslekten ihraca varıncaya kadar bir disiplin cezası verilmesi söz konusu olacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da rüşvet iddialarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
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