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Yargı dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı Instagram paylaşımları! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı kimdir?

Yargı dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı Instagram paylaşımları…

Yargı dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşıyor. Ünlü futbolcu Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

07.03.2022 - 15:57 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ezo Gelin, Bez Bebek, Kahramanlar, Reis, Cinayet, Şeref Meselesi, Poyraz Karayel, Ufak Tefek Cinayetler ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı şimdilerde Yargı dizisinde Savcı Derya rolünü canlandırıyor.  

  • 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlenen Şükran Ovalı Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

  • İşte, Şükran Ovalı instagram paylaşımları...

  • ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

     

    Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir’lidir. İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur. Lise eğitimini Göstepe’de bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

  • Ekran karşısına ilk kez Sırlar Dünyası isimli dizi ile çıkan Şükran Ovalı, daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında vizyona giren Pars: Kiraz Operasyonu isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır.

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