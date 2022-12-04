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Yargı 46. bölüm full izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!

Yargı 46. son bölüm izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı son bölüm ile 4 Aralık 2022 Pazar akşamı izleyicisi buluştu. Yargı 46. son bölümde; Ceylin de Ilgaz da, iki ayrı koldan cinayete giden iplerin birer ucunu tutmuşlarsa da; gerçeğe ulaşmaları için önlerinde onları bekleyen çok fazla yalan ve bilinmezlik vardır. Yargı 46. bölüm full izle bilgilerini dizinin haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...

Giriş: 04.12.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yargı dizisi son bölüm izleme ekranı yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 46. bölüm özeti ve son bölüm izle bilgileri...

  • YARGI 46. BÖLÜM İZLE

    Yargı 46. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • YARGI 46. BÖLÜM ÖZETİ

    Ceylin de Ilgaz da, iki ayrı koldan cinayete giden iplerin birer ucunu tutmuşlarsa da; gerçeğe ulaşmaları için önlerinde onları bekleyen çok fazla yalan ve bilinmezlik vardır. İkisi de ailelerinden yana büyük hayal kırıklığına uğrayacaklarından habersizdir.

    Yekta bir yandan Serdar cinayetiyle ilgili ekibi zora düşürecek ne varsa elinden geleni yaparken, bir yandan da başta Haluk olmak üzere onu sıkıştıran herkesle mücadele etmek zorundadır. Pars ve Derya, Pars’ın hayal ettiğinden çok farklı bir dönüm noktasına gelirler. Merdan ise iki aileyi ne olursa olsun bir arada tutmak için yeni bir plan yapar.

    Olaylar zinciri bir felakete doğru sürüklenirken, kendi içlerinde ve adalet yolunda iyice sıkışan aile için artık bir karar verme zamanıdır. Ancak verilen bu karar Ilgaz ve Ceylin’de telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır.

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