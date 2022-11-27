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Yargı 45. bölüm full izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!

Yargı 45. son bölüm izle!

Yargı son bölüm ile 27 Kasım 2022 Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yargı 45. son bölümde; Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin’i zor bir viraj beklemektedir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı 44. son bölüm izle ekranı Kanal D resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Yargı 45. bölüm izle bilgilerini dizinin haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...

Giriş: 27.11.2022 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yargı dizisi son bölüm izleme ekranı yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 45. bölüm özeti ve son bölüm izle bilgileri...

  • YARGI 45. BÖLÜM İZLE

    Yargı 45. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • YARGI 45. BÖLÜM ÖZETİ

    İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz’ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin’i zor bir viraj beklemektedir.

    İşinde ve ilişkide dengeyi zar zor kuran başsavcı Pars’ın itibarı basına düşen “adliyede yasak aşk” haberi ile sarsılmak üzeredir, bunun için bir çözüm yolu bulmak üzeredir. Diğer taraftan da Arda olayı ile gerilen Derya-Ceylin ilişkisini dengede tutmak zorundadır.

    Geçmişinden gelen bir sır, yeni ofisinde eski güzel günlerini yakalamanın hayalindeki Yekta’yı alt üst edecektir. Davanın farklı taraflarından aynı sonuca hızla yürüyen Ilgaz ile Ceylin’in yolları bir kez daha kesişmek üzeredir. Her edindikleri bilgi sırtlarında büyük bir kambura dönüşecektir.

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