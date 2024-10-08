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        Haberler Yaşam 'Yarasa adam' en kısa uçuşunu gerçekleştirdi

        'Yarasa adam' en kısa uçuşunu gerçekleştirdi

        'Yarasa adam' lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:58
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          Türkiye ve dünyanın birçok noktasından gerçekleştirdiği atlayışlarla 'yarasa adam' olarak tanınan Koçak, daha önce gerçekleştirdiği base jump (serbest düşüş) atlayışının ilgi görmesi üzerine aynı noktadan wingsuit yapmaya karar verdi. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve 'CK' adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.

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          Sahilden yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan atladıktan sonra kısa süre havada süzülen Koçak, paraşütünü açarak vadinin sahiline iniş yaptı. Cengiz Koçak'ın atlayışı, Kelebekler Vadisi'ni görmeye gelenler ile sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

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          Drone ile görüntülenen atlayış, Koçak'ın üzerindeki aksiyon kameralarıyla da kaydedildi. Cengiz Koçak, daha önce aynı yerden base jump atlayışı gerçekleştirdiğini belirterek, wingsuit atlayışı için de bölgede ölçümler yaptığını söyledi.

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          Vadinin yaklaşık 300 metrelik kayalıklarından wingsuit atlayışını başarıyla yaptığını ifade eden Koçak, "Atlayacağımı öğrenen insanlar da kumsalda bekliyordu, büyük bir kalabalık vardı ve çok eğlendim. Bugüne kadar wingsuit ile bir uçurumdan yaptığım en kısa uçuş oldu. Bu tür bir atlayış için nokta, ne yaptığını bilmeyenler için çok doğru bir yer değil. Çok riskli, o yüzden kimseye tavsiye etmiyorum. Riskleri yönetebilen ve ne yaptığını bilen sporcular bir macera yaşayabilir" diye konuştu.

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          "PARAŞÜTÜ AÇTIKTAN SONRA AŞAĞIYA İNMEM YAKLAŞIK 25 SANİYE"

          Türkiye'ki alanların wingsuit atlayışları için kısa süre uçuş imkanı sunduğunu anlatan Koçak, şunları kaydetti:

           

          ​​​​​​​"Buradan yapılacak atlayış Alpler'deki, Norveç'teki alanlardan yapılan atlayışlara benzemez. Wingsuit ile atlayışın ardından bir an önce uçuşa geçip çok kısa mesafede uçuşu tamamlayıp plaj üzerinde de paraşütü farklı istikamete götürmeden inebilmeniz gerekiyor. Atladığım an ile paraşütü açtığım süre arasında 11 saniye geçti. Bu da wingsuit için çok kısa bir süre. Zaten maksimum hızın yarısına bile ulaşamıyorsunuz. Paraşütü açtıktan sonra aşağıya inmem de yaklaşık 25 saniye sürdü. Wingsuit, base jump yapan tek kişiyim. Bu seviyede olmam da coğrafyanın zorluğu aslında. Avrupa'nın herhangi bir atlayış noktası, benim için uçaktan atlamış kadar güvenli ve yüksek yerler."​​​​​​​​​​​​​​

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