03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afyonkarahisar'da doğada yaralı ve bitkin halde bulunmalarının ardından 7 ay süresince tedavi edilen leylekler yeniden özgürlüklerine kavuştu.
Kentteki farklı bölgelerde vatandaşlarca yaralı ve bitkin halde bulunan iki leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) görevlilerce tedavi ve rehabilite edilen leylekler 7 ay sonra, 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.
Kafeslerden dışarı çıkarılmalarının ardından bir süre etrafı tanımaya çalışan leylekler, park içersindeki gölet çevresinde gezindikten sonra kanatlandı. Leyleklerin sulak alan çevresinde farklı yerlere konarak sağlıklı olduklarını gözlemleyen görevliler de mutluluklarını gizleyemedi.
"GÖÇ EDEMEYEN LEYLEKLER BÖLGEDE KALMIŞTI"
AA muhabirine açıklamalarda bulunan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tedavileri ve bakımları yapılan leyleklerin doğa için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Göç mevsiminin başladığını ve sulak alanlarda leylek gibi göçmen kuşların arttığını aktaran Kandır, şöyle konuştu:
"Bu leylekler geçen sonbaharda gerekli gücü bulamadıkları için göç yolculuğuna çıkamayarak bu bölgede kalmıştı. Bize getirildiler ve uzun bir süre bakımlarını yaptık. Hayatta kalabilmeleri için destek olduk. Artık yeterince güçlendiler ve göç mevsiminin gelmesi ile birlikte Afyonkarahisar'da da göçmen leylekler görünmeye başladı. O yüzden bugün leylekleri doğaya salıyoruz."
"DOĞA KENDİNİ YENİLEME FIRSATI BULUYOR"
Kandır, son günlerde dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla insanların çok fazla dışarıya çıkamamasının doğaya olumlu yansıdığını kaydetti.
Doğayı ve yaban hayatını korumaya koronavirüs tehdidi altında da devam ettiklerini belirten Kandır, "Bu süreçte doğa biraz daha fazla nefes alacak. Virüsün tek pozitif bakabileceğimiz tarafı da bu dönemde doğa kendini yenileme fırsatı bulacak. Vatandaşlardan dileğimiz, insanlığı kurtarmak adına evde kalın." diye konuştu.
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