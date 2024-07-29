Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yaralı bulduğu yaban kazlarını tedavi ettirip, yavrularıyla göle bıraktı

        Yaralı bulduğu yaban kazlarını tedavi ettirip, yavrularıyla göle bıraktı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Lokman Zorlu, 2 yıl önce yolda bulduğu yaralı 3 yaban kazını tedavi ettirip, besledi. Zorlu, bu süreçte olan 5 yavru ile kazları yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Ilgın ilçesinde kuş türlerinin yaşadığı Çavuşçu Gölü'ne bıraktı. Zorlu, "Doğal yaşamlarında daha mutlu ve sağlıklı yaşayacaklarını biliyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şoför Lokman Zorlu, 2 yıl önce Eskil-Eşmekaya yolunda yaralı 3 yaban kazı buldu. 1'i tüfekle vurulmuş, diğerlerinin de kanatlarının kesildiğini gören Zorlu, kazları aracına alıp, Karapınar'a götürdü.

        • 2

          Zorlu, önce kazları veterinerde tedavi ettirdi ardından evinin bahçesinde beslemeye başladı. Geçen süreçte kazlarından 1'inin 5 yavrusu oldu. Yavru kazları da besleyen Zorlu, onları doğal yaşamlarına bırakmak istedi.

        • 3

          Tavsiye üzerine Zorlu, arkadaşlarıyla Karapınar'a yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Ilgın ilçesinde bulunan ve kuş türlerinin yaşadığı Çavuşçu Gölü'ne giderek kazları doğaya bıraktı.

        • 4

          "ARTIK HUZURLUYUM"

          Kazlara 2 yıl boyunca evladı gibi baktığını belirten Zorlu, "Kazları bulduktan sonra iyileştirdim, besleyip, büyüttüm. Kötü insanların eline geçmemesi ve kendi türlerinden kolonilerin olduğu yaklaşık 250 mesafedeki göle gidip, onları doğal yaşamına bıraktım.

        • 5

          Artık huzurluyum. Bu güzel hayvanların doğal yaşamlarında daha mutlu ve sağlıklı yaşayacaklarını biliyorum. Üzerime düşen insanlık vazifemi yaptığıma inanıyorum. Hayvanlara ve doğaya karşı hepimiz saygılı olmalıyız" diye konuştu.

        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Astım hastalarına "eyyam-ı bahur" uyarısı
        Astım hastalarına "eyyam-ı bahur" uyarısı
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
        Havada zamanla yarış: Hamile yolcu düşük yaptı, pilot ve kule alarma geçti
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        Habertürk Anasayfa