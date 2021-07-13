Senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği fenomen dizxi Yaprak Dökümü araştırılıyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü hakkında merak edilenleri derledik...
YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NE?
Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan Ali Rıza Bey, yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı Necla da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. Leyla'nın üniversiteye hazırlık kursu, Necla ve Ayşe'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve Ali Rıza Bey yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.
Şartlar artık daha zor olduğu için, anne Hayriye Hanım eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen Şevket bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; Ferhunde'ye kaptırır ve Ferhunde kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine Ferhunde'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, Şevket'in, karısının isteklerine boyun eğişi, Leyla ve Necla'nın davranışları, Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.
YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI KİM?
YAPRAK DÖKÜMÜ KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?
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