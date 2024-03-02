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        Haberler Magazin Yapımcı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Yapımcı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

        'Eşkıya' ve 'Av Mevsimi' filmlerinin de yapımcısı olan Gülengül Arlıel 60 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:12
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        Yapımcı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti
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        Film yapımcısı Gülengül Arlıel'e 2017'de meme kanseri teşhisi kondu. Arlıel, iyileşti ancak hastalığı nüksetti. Gülengül Arlıel, bir süredir tedavi gördüğü kanserden dolayı 60 yaşında hayatını kaybetti

        Gülengül Arlıel'in vefat haberini Kansersiz Yaşam Derneği duyurdu. Yapılan açıklamada: "Kansersiz Yaşam Derneği Ailesi’nin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı. Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıel’i kaybetmenin acısı tarifsiz. Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun" denildi.

        Gülengül Arlıel'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

        Mert Fırat: Canım Gülengül. Zarafetin kelime anlamı oldun her durumda, koşulda. Hayallere ortak, dertlere çare, herkese motivasyon oldun. Gülümseyen güzel gözlerin, ruhumu iyileştiren sesin, hep sırtımdaki elin hiç çıkmayacak hayatımdan. İyi ki tanıdım, iyi ki geçtin hayatımızdan; hepimiz için ne büyük şans. Meleğimiz huzurlu, mutlu, güzel uyu, seni çok seviyorum…

        İbrahim Selim: Ahh hanımefendi Gülengül!

        Doğa Rutkay Kamal: Sizi çok sevdim Gülengül hanımcığım… Hayatıma kattığınız her an'a şükranla… Nurlar içinde yatın.

        Itır Esen: Canım Gülengül, acımın tarifi yok. Çok acele ettin gitmek için. Devrin daim olsun...

        Suzan Kardeş: Ah be Gülengül… Mekanın cennet olsun. Hep güçlü kadın örneği oldun. Hepimiz seni çok sevdik.

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        #Gülengül Arlıel

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