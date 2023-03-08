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YAPIKREDİ EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | Yapıkredi ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?

Yapı Kredi EYT emekli promosyon kampanyası güncellendi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile gözler banka promosyon ödemelerine çevrildi. 2 milyondan daha fazla kişiyi ilgileren EYT düzenlemesi ile promosyon ücretleri güncellenen bankalardan biri de Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi güncel emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde derledik. İşte 2023 Yapı Kredi EYT emekli promosyon ücreti...

Giriş: 08.03.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlı olmaksızın emekli olabileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Açıklamalar sonrasında EYT emekli banka promosyon ödemeleri merak ediliyor. Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri güncellenmesiyle kampanyanın yeni detaylarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, Yapı Kredi ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

  • YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir.

  • YAPI KREDİ MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Yapı Kredi müşterisi iseniz Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi’nden kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444’ten Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilir, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğrayabilir veya e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi’ye taşıyabilirsiniz.

    Yapı Kredi müşterisi değilseniz hemen Yapı Kredi Mobil’i indirip müşterimiz olarak kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz. Dilerseniz e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi’ye taşıyabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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