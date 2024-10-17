Yapay zeka gebelik sürecini kolaylaştıracak

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ali Gaffar Toksoy, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Kaan Yavuz ve Kayseri Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Yiğit'ten oluşan "Cloud Knights" adlı takımın geliştirdiği "Gebelik ve Sonrası Asistanı Projesi" hayatı kolaylaştırıcı yönüyle dikkati çekiyor.

Proje ve takım lideri Ali Toksoy, geliştirdikleri sistem ve aldıkları ödüle ilişkin bilgi verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Huawei Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen Kodlama Maratonu kapsamında kendilerine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan "Sağlık ve Kaliteli Yaşam" konusunda proje geliştirme görevi verildiğini belirten Toksoy, kendisinin ve takım arkadaşlarının yakınlarında zor geçen gebelik süreçlerine şahit olmalarından dolayı bu alanda çalışma yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. REKLAM Toksoy, "Yapay zekayı kullanarak, gebelik ve doğum sonrasında yaşanan sorunların daha kolay geçirilmesi için proje geliştirmeye karar verdik" dedi.

Projeye ilişkin çevrelerindeki kadınlarla görüştüklerini, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yayınları incelediklerini, gebelik konusundaki makaleleri ve araştırmaları okuduklarını anlatan Toksoy, şöyle devam etti: "Kadınların hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında karşılaşabileceği sorunlarla nasıl baş edebileceğine yönelik sorularına doğru bilgilerle cevap verebilecek bu projeyi gerçekleştirdik. Proje, gebelik süreci, doğum sonrası ve 1-5 yaşındaki çocukların gelişiminde anne ve çocuk sağlığını desteklemek amacıyla yapay zeka tabanlı, kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunan bir chatbot geliştirme platformu. Bu platform, sağlıklı hamilelik ve çocuk gelişimi süreçlerini izleyerek olası sağlık sorunlarını erken tespit etmeyi hedefliyor."

İNTERNET VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN YARARLANILABİLECEK Toksoy, gebe, anne (0-1 yaş), çocuk (1-5 yaş) ve baba olmak üzere 4 bölümden oluşan asistanın, yatırım alması halinde hem internet hem de mobil uygulaması olarak hizmet verebileceğini bildirdi. Uygulamanın sağlayacağı kolaylıklara dikkati çeken Toksoy, sistemi şöyle anlattı: "Yaş, boy, kilo, şeker, tansiyon, kalıtsal hastalıklar gibi kişisel verilerini uygulamaya giren anne adayları, yaşadıkları sorunların nasıl çözümleneceğine ilişkin hızlıca cevap alabilecek. Uygulamayı indiren baba adayları da hamilelik sürecinde anne adayına nasıl destek verecekleri konusunda bilgilendirilecek."

Ücretsiz olarak kullanılabilecek asistan için TÜBİTAK, sağlık üzerine çalışan firmalar ve startup'larla görüşmeler yapacaklarını vurgulayan Toksoy, hamile kadının yaşına, kilosuna, hastalıklarına ve diğer kişisel bilgilerine göre özel olarak soracakları soruları cevaplayacak şekilde asistanı güncellemeyi amaçladıklarını kaydetti. Toksoy, projelerinin BTK ile Huawei Türkiye işbirliğiyle düzenlenen ve yetenekli yazılımcıların kendilerini geliştirmeleri amaçlayan "Kodlama Maratonu"nda birinci olarak, ödüle layık görüldüğünü sözlerine ekledi.