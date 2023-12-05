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Yapay zeka artık eğitim dünyasında da tartışılıyor. Bu teknoloji, öğrencilerin öğrenme süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Eskiden ödevler için yapılan kütüphane ziyaretleri yerini yapay zeka destekli çok yönlü öğrenme imkanlarına bırakıyor. Uzmanlar, öğrenciler için bu teknolojinin doğru kullanıldığında faydalı olabileceğini vurgularken, kaynakçaya dayalı sağlıklı veri vermediğine de dikkat çekiyor.

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yavuz Ercil ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim Görevlisi Aziz Yıldız yapay zekanın eğitim dünyasına etkilerini Habertürk'e değerlendirdi. Ercil, yapay zekanın bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız ise “Sağlıklı bir şekilde kaynakçaya giderek atıfta bulunup, teyit ederek kullanılırsa anlamlı olur” dedi.

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“YAPAY ZEKA ANSİKLOPEDİDEN DAHA FAYDALI”

Yapay zekanın kişiye ansiklopediden daha faydalı olabileceğinin önemine dikkat çeken Ercil: “Yapay zeka son dönemde eğitim alanında özellikle çok tartışılabilen tartışmadan daha önemlisi yaşadığımız bir gerçek halinde geldi. Yapay zekayı bir araç olarak değerlendirmek gerekiyor. Örneğin eskiden öğrencilere bir ödev verdiğimizde kütüphanelere gidip büyük ansiklopedilerden bilgiler alıp bize aktarmasını ve onu değerlendirmesini isterdik. Zamanla bu durum değişti. Hayatımızı yapay zeka girdi. Hepimiz açısından kısıtlı bir kaynak olduğu için biz yapay zekayı kullanarak hayatımızın kalitesini öğrenme niteliğimizi ve kurumsal derinliğimizi artırmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI VERİ VERMİYOR”

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aziz yıldız da “Öğrencilerimiz yapay zeka kullanarak ödev teslimi yapıyorlar, ancak ödevlerde kaynakça olmadığı için çok kolay tespit ediyoruz. Sağlıklı bir şekilde kaynakçaya giderek atıfta bulunarak ve teyit ederek kullanılırsa anlamlı ve sağlıklı. Ancak şu anda, bildiğimiz kadarıyla, zaten ilk cümleden sonrasını kendi datası ile sunduğu için çok sağlıklı veri vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.