Yapay zekâ sahte Katy Perry fotoğrafıyla sosyal medyayı kandırdı

Katy Perry, yeni albüm çalışmasıyla meşgul olduğu için 2024 Met Gala'ya katılmadı. Ancak bu durum hayranlarının onu Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde poz verirken gösteren yapay zekâ tarafından üretilmiş bir fotoğrafı dolaşıma sokmasını engellemedi.

Yapay zekâ ile üretilen iki farklı kostümlü fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla pek çok Katy Perry hayranı, ünlü şarkıcının Met Gala'ya katıldığını sandı.