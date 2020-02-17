17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tıp doktoru Sahir Kılıç, unutkanlığa çözüm için bir fikir geliştirdi. ODTÜ Teknokent'teki bilgisayar mühendisleriyle yaptığı SAİ Projesi sayesinde demans ve alzheimer hastaları, taktıkları gözlükle, karşısındakini görüp tanıyabilecek. Projenin hasta memnuniyeti sağlaması amacıyla hastanelerde kullanılması da planlandı.
Akıllı gözlük kolaylığıyla geliştirilen SAİ projesi, zihinsel bozukluğa neden olan demans hastalıklar, alzheimer, unutkanlık, dalgınlık gibi hastalıklar için büyük kolaylık sağlıyor. Fikir Ürolog Doç. Dr. Sahir Kılıç'a ait. ODTÜ Teknokent'teki bilgisayar mühendisleri ile geliştirdiği projede yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Mühendisler uygun yazılımı geliştirdi. Yazılım Google Glass ile birleştirildi. Peki hasta bu gözlüğü nasıl kullanacak?
"BU, SAĞLIK ALANINDA İLK DEFA KULLANILIYOR"
Kılıç, merak edilenleri Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'ya anlattı: "Bugün çevremizde o kadar çok demans hastası, unutkanlık şikayeti var ki. İşt bu sıkıntılar gözlüğü tasarlamam için çıkış noktam oldu. Biz 'öyle bir şey yapalım ki bu unutkanlığa çözüm olalım' dedik. Ortaya bu proje çıktı. İlk etapta kişilerin fotoğraflarını çekiyoruz. Ardından hastanın yakını hakkında bilmesi gerekenleri ya da ona hatırlamasında yardımcı olacak bazı bilgileri topluyoruz. Bunları yazılım sayesinde 'google glass'a aktarıyoruz. Bu sayede hasta gözlüğü taktığı anda karşısındaki tanıyor. Görüntü ve bilgiler eşleşiyor. Gelen kişinin oğlu, damadı, kızı, gelini olduğunu görebiliyor. Gözlüğün üzerinde duran cam kısımda tüm bilgiler yansıyor. Yalnızca takan kişi göebiliyor. Bu teknoloji, bu şekilde sağlık alanında ilk defa kullanılıyor."
ALZHEIMER VE DEMANS HASTALARI KAYBOLDUĞUNDA YAKINLARINA UYARI GİDİYOR
Doktor Kılıç, hastalar için planlanan saha belirleme sistemiyle ilgili de bilgi verdi: "Sisteme navigasyon, video da yükleyebiliyoruz. Hastanın bulunduğu saha belirleniyor. Eğer hasta bunun dışına çıkarsa sistem, otomatik olarak görüntü açıyor, görüntü yakının cep telefonuna direkt konum atıyor. Aynı zaman da da görüntülü olarak, hastanın nerede ve ne gördüğünü görmüş oluyor."
AKILLI SİSTEM HEKİMLERE DE REHBER OLACAK
Sistem; yalnızca hastalara değil, hekim ve sağlık çalışanlarına da büyük kolaylık sağlayacak. Hasta, hastane kapısından içeri girer girmez, danışma görevlileri tarafından ismiyle karşılanacak. Kat görevlileri tarafından ilgili birime yönlendirilecek. Hekim ise hastayla ilgili tüm bilgileri, hastaya baktığı an görecek. Kılıç, "Kişinin hastalıkları, alerjileri, daha önce kullandığı ilaçlar, hepsiyle ilgili bilgiler verebiliriz. Acil şartlarda gelen bir hasta varsa direkt müdahale ve değerlendirme de mümkün olur.
"E-NABIZ İLE ENTEGRE EDİLEBİLİR"
Kılıç, "İleride e-nabız sitemiyle entegre edildiğinde hastanın bütün tıbbi hikayesi de görülebilir. Hastayla ilgilenme hızı, hasta ile ilgili tüm verilere anında ulaşmak, onları iyi ve samimi karşılamak önemli konular. Bu sayede hasta memnuniyeti de artacaktır" diye ekledi.
"SAİ PROJESİ 1 YILLIK EMEĞİN SONUCU"
Projeye emek veren Bilgisayar Mühendisi Samet Hiçsönmez, "Asıl kısım aslında arkada, sunucu kısmında çalışan bilgisayar görüsü ve algoritmaları. Önce yüzlerin tanılaması gerçekleşiyor, sonra tanınan yüzlerden nitelik çıkarılıyor. Bu şekilde kullanılması bir ilk" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!