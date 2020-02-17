Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Tıp doktoru Sahir Kılıç, unutkanlığa çözüm için bir fikir geliştirdi. ODTÜ Teknokent'teki bilgisayar mühendisleriyle yaptığı SAİ Projesi sayesinde demans ve alzheimer hastaları, taktıkları gözlükle, karşısındakini görüp tanıyabilecek. Projenin hasta memnuniyeti sağlaması amacıyla hastanelerde kullanılması da planlandı.

Akıllı gözlük kolaylığıyla geliştirilen SAİ projesi, zihinsel bozukluğa neden olan demans hastalıklar, alzheimer, unutkanlık, dalgınlık gibi hastalıklar için büyük kolaylık sağlıyor. Fikir Ürolog Doç. Dr. Sahir Kılıç'a ait. ODTÜ Teknokent'teki bilgisayar mühendisleri ile geliştirdiği projede yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Mühendisler uygun yazılımı geliştirdi. Yazılım Google Glass ile birleştirildi. Peki hasta bu gözlüğü nasıl kullanacak?

"BU, SAĞLIK ALANINDA İLK DEFA KULLANILIYOR"

Kılıç, merak edilenleri Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu'ya anlattı: "Bugün çevremizde o kadar çok demans hastası, unutkanlık şikayeti var ki. İşt bu sıkıntılar gözlüğü tasarlamam için çıkış noktam oldu. Biz 'öyle bir şey yapalım ki bu unutkanlığa çözüm olalım' dedik. Ortaya bu proje çıktı. İlk etapta kişilerin fotoğraflarını çekiyoruz. Ardından hastanın yakını hakkında bilmesi gerekenleri ya da ona hatırlamasında yardımcı olacak bazı bilgileri topluyoruz. Bunları yazılım sayesinde 'google glass'a aktarıyoruz. Bu sayede hasta gözlüğü taktığı anda karşısındaki tanıyor. Görüntü ve bilgiler eşleşiyor. Gelen kişinin oğlu, damadı, kızı, gelini olduğunu görebiliyor. Gözlüğün üzerinde duran cam kısımda tüm bilgiler yansıyor. Yalnızca takan kişi göebiliyor. Bu teknoloji, bu şekilde sağlık alanında ilk defa kullanılıyor."

ALZHEIMER VE DEMANS HASTALARI KAYBOLDUĞUNDA YAKINLARINA UYARI GİDİYOR

Doktor Kılıç, hastalar için planlanan saha belirleme sistemiyle ilgili de bilgi verdi: "Sisteme navigasyon, video da yükleyebiliyoruz. Hastanın bulunduğu saha belirleniyor. Eğer hasta bunun dışına çıkarsa sistem, otomatik olarak görüntü açıyor, görüntü yakının cep telefonuna direkt konum atıyor. Aynı zaman da da görüntülü olarak, hastanın nerede ve ne gördüğünü görmüş oluyor."

AKILLI SİSTEM HEKİMLERE DE REHBER OLACAK

Sistem; yalnızca hastalara değil, hekim ve sağlık çalışanlarına da büyük kolaylık sağlayacak. Hasta, hastane kapısından içeri girer girmez, danışma görevlileri tarafından ismiyle karşılanacak. Kat görevlileri tarafından ilgili birime yönlendirilecek. Hekim ise hastayla ilgili tüm bilgileri, hastaya baktığı an görecek. Kılıç, "Kişinin hastalıkları, alerjileri, daha önce kullandığı ilaçlar, hepsiyle ilgili bilgiler verebiliriz. Acil şartlarda gelen bir hasta varsa direkt müdahale ve değerlendirme de mümkün olur.

"E-NABIZ İLE ENTEGRE EDİLEBİLİR"

Kılıç, "İleride e-nabız sitemiyle entegre edildiğinde hastanın bütün tıbbi hikayesi de görülebilir. Hastayla ilgilenme hızı, hasta ile ilgili tüm verilere anında ulaşmak, onları iyi ve samimi karşılamak önemli konular. Bu sayede hasta memnuniyeti de artacaktır" diye ekledi.

"SAİ PROJESİ 1 YILLIK EMEĞİN SONUCU"

Projeye emek veren Bilgisayar Mühendisi Samet Hiçsönmez, "Asıl kısım aslında arkada, sunucu kısmında çalışan bilgisayar görüsü ve algoritmaları. Önce yüzlerin tanılaması gerçekleşiyor, sonra tanınan yüzlerden nitelik çıkarılıyor. Bu şekilde kullanılması bir ilk" diye konuştu.