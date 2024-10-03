Yanlışlıkla yoldan geçenleri vurdu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Düşmanlık beslediği adamın peşine düşen şehir eşkiyası saldırı sırasında panikleyince yoldan geçen iki kişiyi de vurdu. Show Haber dehşet anlarının görüntülerine ulaştı.
Giriş: 03.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:31
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Düşmanlık beslediği adamın peşine düşen şehir eşkiyası saldırı sırasında panikleyince yoldan geçen iki kişiyi de vurdu.
Show Haber dehşet anlarının görüntülerine ulaştı.
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