İstanbul Üniversitesi'nin Laleli ve Beyazıt yerleşkeleri arasında yer alan ve Cuma günleri dağıtılan helvalarla öğrencilerin ve İstanbullarının yıllarca anılarını süsleyen Helva-i Yakup Efendi (Helvacı Baba) Türbesi şimdilerde yıkıntı halde... Türbe, İstanbul'daki önemli Bayrami Melami Tekkeleri'nden Helva-i Şeyh Yakup Efendi Tekkesi'nin bir bölümünü oluşturuyordu.

Tekkenin günümüze kalan selamlık bölümü 1 Aralık 2004'te çıkan yangında tamamen kül oldu. Geriye ise tekkeye ismini veren Helva-i Şeyh Yakup Efendi'nin Ahşap Türbesi kaldı. Ta ki 2019 yılındaki yenileme çalışmasına kadar...

TÜRBE YIKILDI, ÇALIŞMA BAŞLAMADAN DURDU!

2019 yılında, İBB Fen İşleri Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü adına "İstanbul Fatih Kalenderhane Mahallesi 664 Ada 6,7,8 Parseller Restorasyon İnşaatı"nı yürüten firma tarafından Helva-i Şeyh Yakup Efendi'nin Ahşap Türbesi yıkıldı. Yıkıntının etrafı metal perdelerle kapatıldı. Metal perdenin üzerine inşaat bilgilendirme levhası asıldı.

Yıkımdan bir süre sonra ise türbe alanını çevreleyen metal perdeden inşaat bilgilendirme levhası kaldırıldı. Restorasyon çalışmasının başlamaması ve bilgilendirme levhasının kaldırılması üzerine sosyal medyada İBB'ye türbenin restorasyonuyla ilgili sorular yöneltilmeye başladı.

İBB Miras'ın Twitter hesabından ise sorulara 2 Ağustos 2021'de şu cevap geldi:

Helva-i Yakup Efendi Türbesi’nin restorasyonu parsel sınırlarının yanlış belirlenmesi nedeniyle durmuştu. Biz #İBBMiras olarak proje revizyonlarını gerçekleştirdik. Koruma Kurulu onayının ardından en kısa zamanda restorasyonunu tamamlayacağız.

TÜRBE KAYDI AHŞAP EV OLARAK DEĞİŞTİ

İBB Miras'tan gelen açıklamanın yapıldığı dönemde, ‘Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması'nda türbenin bulunduğu 664 ada 6 ve 7. parseller "Helva-i Mahmut Türbesi" (Helva-i Yakup yerine Mahmut'un sehven yazıldığı düşünülüyor.) olarak isimlendiriliyordu. Ancak 2022 yılı itibariyle aynı ada ve parsellerde sorgulama yapıldığında parsellerde bulunan yapının niteliğinin türbe veya mezar olarak gösterilmesi ise akıllarda soru işaretine neden oldu.

"YANLIŞ UYGULAMAYLA" YOK EDİLMİŞ

Türbenin restorasyon çalışmasındaki süreci ve son durumu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Haberturk.com'a anlattı.

"Helva-i Yakup Tekkesi katledilmiş bir yapıdır!" diyerek sözlerine başlayan Polat, İBB Miras'ın yapıyı yeniden var etmek için çalıştığını ifade etti. Tekke'den geriye kalan ve türbe olarak kullanılan son ahşap bölümün yıkılmasıyla ilgili ise Polat; "Tekke, türbeden ibaret değil. Yanlış uygulamayla son kalan parçalar da (2019'da yıkılan türbe kısmı) yok edilmiş. O zaman İBB Miras yoktu. İBB Miras kurulduktan sonra işin ehli olarak çalışmayı devraldı." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKKE MİMARİSİ NİTELİĞİ ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Tapu kaydındaki isimlendirme değişikliğinin ise tekkelerin genellikle ev konak şeklinde olması nedeniyle mümkün olabileceğini söyleyen Polat, yapının tarihi tekke mimarisi niteliğinin ise asla değişmeyeceğini vurguladı.

ÇALIŞMALAR BİR İKİ AYA BAŞLIYOR

İBB Miras'ın "izin sorunları" nedeniyle üç yıldır çalışmaya başlayamadığını belirten Polat, gerekli onayların koruma kurullarından henüz alınabildiğini söyledi. Polat ayrıca, Helva-i Yakup Efendi Tekkesi'nin, içerisinde bulunan türbe yapısıyla birlikte yeniden inşası için çalışmaların bir iki ay içerisinde başlayacağının da bilgisini verdi.

Bununla birlikte restorasyon çalışmasının detaylarına da değinen Polat, "Helva-i Yakup Tekkesi bu alandaki çok değerli hocamız olan Prof. Dr. Taha Tanman tarafından önceki yıllarda doktora tezinde de yer almıştı. Biz hocamızın danışmanlığında ve önceki dönemdeki belgelendirmelere dayanarak tekkeyi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

HELVA-İ ŞEYH YAKUB EFENDİ KİMDİR?



Türbesinin kapısında yazan kitabede Helva-i Şeyh Yakub Efendi ile ilgili şu ifadeler yer almaktadır:

Helvai-i Yakub Efendi k.s. (Helvacı Baba) Silifke'nin Zeyniye Köyü'nde doğmuştur. Gönle düşen Allah aşkıyla İstanbul'a gelip Pir Ali Aksarayi Hazretlerine instisap etmiştir. İsmail Maşuki Hazretlerine enişte olma şerefine ermiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Bozdoğan Kemeri'ne bitişik birkaç oda yaptırıp Helva-i Yakub Efendi Hazretlerine vermiştir.



Helva-i Yakub Efendi Hazretleri Hicri 997 (Miladi: 1588) yılında vefat etmiştir.