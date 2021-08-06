Yangının 4. günü gözlerine inanamadı! "Bir saat boyunca ağladım"

Manavgat’ta 28 Temmuz günü başlayan orman yangınlarında en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kalemler Köyü’nde yaşayan 30 yaşındaki Sercan Bayat, yangında evini, otomobilini ve pek çok hayvanını kaybetti.
İHA'nın haberine göre Bayat’ı en çok üzen şey ise yangının başladığı esnada alevleri görüp can havliyle kaçan köpeği Aslan oldu.
Bayat, alevler kontrol altına alındıktan sonra 3 gün boyunca köpeğini dağlarda aradı. 6 yıllık 'can dostum' dediği köpeği Aslan’ın artık öldüğünü düşünen Bayat, yangının 4. günü gözlerine inanamadı.
Köpeği Aslan, kaybolduktan 4 gün gün sonra eve sapasağlam döndü. Aslan’ı görünce gözyaşlarını tutamayan Bayat, saatlerce köpeğiyle oynayıp hasret giderdi.
“YANGINDA CAN HAVLİYLE KAÇTI”
Öldüğünü sandığı köpeğinin 4 gün sonra geri geldiğini söyleyen Sercan Bayat, “İlk günden beri yangından kurtardığım hayvanlarımı evin içerisine almıştım. Köpeğim Aslan, yangında can havliyle kaçtı. 3. güne kadar dağlarda köpeğimi aradım ama bulamadım. 4. gün bir baktım kendi başına gelmiş. Kendisinin zaten çok farklı bir hikayesi vardı. 4-5 yaşlarındayken onu kurşun yarası ile bulmuştum. Burada kendim iyileştirdim. 4 gün boyunca su içmedi. 4. gün su içmeye başladı. Artık sırtı iltihaplanmıştı, beli yoktu neredeyse. Onları temizledim 15-20 gün boyunca tedavi ettim. Her gün pansuman yaptım. İyileştikten sonra da bir daha gitmedi buradan. O yüzden ciğerim yanıyor. Bütün hayvanlarımın benim için farklı bir hikayesi var. Hepsine çocuğum gibi bakarım. Köpeğim 6 yıldır benimle birlikte” diye konuştu.
“EN ÇOK KÖPEĞİMİN GİDİŞİ BENİ ÜZÜYORDU”
Köpeği geri geldiğinde sevinçten ağladığını belirten Bayat, “Güzellikler arka arkaya geldi. Ciğerimi yakan şey gözümün önünde kurtaramadığım hayvanlarımdı. Birinci gün oğlağım, ikinci gün ineklerim, üçüncü gün diğer oğlağım, dördüncü gün de köpeğim geri geldi. En çok köpeğimin gidişi beni üzüyordu. Onu ben ölümden döndürdüm ikinci bir ölüme terk etmek istemiyordum. Şanslıymış kendi geldi. Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık” şeklinde konuştu.
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