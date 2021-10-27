Konyaaltı ilçesi Çağlarca bölgesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangını, 1 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 5 arazözle de karadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü, 4 hektarlık alan yandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili yaptıkları çalışma sonucu Sivri Dağ mevkisinde kamp yapan 7 Rus turisti gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen turistler, pazar günü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin yakından takip ettiği olay sonrasında turistlerin tutukluluğuna itiraz edildi. İtirazın uygun bulunması üzerine 7 Rus turist, dün gece Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı. Rus turistler, serbest kaldıktan sonra cezaevi önünde fotoğraf çektirdi.