Yalova iftar ve sahur saatleri: Diyanet İmsakiyesi'ne göre 2024 Yalova iftar ve imsak vakitleri

SAHURDA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartları arasındadır. Kalben niyet etmek yeterlidir fakat bunu dil ile ifade etmek daha doğrudur. İmsaktan sonra edilen niyetin geçerli olması için imsak vaktinden beri hiçbir şey yenmemiş ve içilmemiş olması gerekir. Aksi takdirde niyet ve oruç kabul olmaz.

Oruç için niyet ederken "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ramazan orucunu tutmaya." denmelidir. Ramazan orucunda her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.