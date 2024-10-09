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        Haberler Gündem Güncel Yalova'da bakım çalışması yapılan gemide korkutan yangın | Son dakika haberleri

        Yalova'da bakım çalışması yapılan gemide korkutan yangın

        Yalova'da, tersanede bakım ve onarım çalışması yapılan kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 06:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 06:44
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        Bakım çalışması yapılan gemide korkutan yangın
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        Altınova Tersane Bölgesi'nde bakım ve onarımı yapılan kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; gemideki personel tahliye edildi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Gemide maddi hasar oluştu.

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        #Son dakika haberler
        #yalova
        #Altınova
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