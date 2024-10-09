Yalova'da bakım çalışması yapılan gemide korkutan yangın
Yalova'da, tersanede bakım ve onarım çalışması yapılan kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 09.10.2024 - 06:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 06:44
Altınova Tersane Bölgesi'nde bakım ve onarımı yapılan kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; gemideki personel tahliye edildi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Gemide maddi hasar oluştu.
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