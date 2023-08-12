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        Haberler Yaşam Yalova'da ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Yalova'da ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alandaki ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 09:53
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        Ayı ailesi kamerada
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        Yalova'nın Armutlu ilçesindeki Selimiye köyü yakınlarında araçlarıyla seyir halinde olan Emre Beşler ve Osman Mete, yol kenarında ayı ve 2 yavrusunu gördü.

        Aracı durduran Beşler ve Mete, cep telefonuyla ayı ailesini kayda aldı. Yavruların ağaca tırmandığı, annenin ise yerde beklediği görüntülerde bazı kişiler ayılara "Gel yavrum korkma. Ne yapıyorsun sen?" diye seslendi.

        Bir süre bölgede dolaşan ayılar daha sonra gözden kayboldu.

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        #ayı ve 2 yavrusu
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