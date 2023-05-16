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Yalova'da Afet Acil Durum Uygulama ve Eğitim Merkezi kurulacak

Yalova'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce afet acil durum ve yangın konusunda faaliyet gösteren resmi ve sivil kurumlar ile eğitim kurumlarının pratik (uygulamalı) eğitim gereksinimlerinin karşılanması amacıyla Afet Acil Durum Uygulama ve Eğitim Merkezi kurulacak. Eğitim alanının yaklaşık 6 ay, il binasının ise 1 yıl içinde hazır olması planlanıyor

Giriş: 16.05.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Yalova'da Afet Acil Durum Uygulama ve Eğitim Merkezi kurulacak
AA

Yalova'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nce Yalova Üniversitesi ve Yalova Belediyesi işbirliğiyle AFAD Lojistik Deposunun yanında planlanan alanda hayata geçirilecek merkez tamamlandığında afet ve acil durumlar için resmi ve sivil kuruluşların eğitim üssü haline gelecek.

Yangın, kentsel arama kurtarma, yüksekte çalışma, trafik kazalarına müdahale, zorla giriş teknikleri, ilk yardım, insani yardım ve çadır kurma gibi birçok eğitim için gerekli altyapı ve alanların oluşturulacağı eğitim alanının yaklaşık 6 ay, il binasının ise 1 yıl içinde hazır olması planlanıyor.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lojistik depomuzun yanındaki 5 bin 400 metrekare alanda hayata geçireceğimiz Afet Acil Durum Uygulama ve Eğitim Merkezi ile daha modern ve kullanıma uygun bir alan inşa ediyoruz. Yer tahsisimiz yapıldı. Yalova'mızda faaliyet gösteren resmi ve sivil eğitim kurumlarının kullanımına sunulacak olan alanda AFAD il binasının altında bağımsız girişi olan iki ayrı salonda olacak. Yeni eğitim merkezimiz hazır olana kadar da helikopter pistimize 4 konteyner kurduk. Sivil toplum kuruluşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu alanı hazırladık. Yeni eğitim merkezimiz hazır olana kadar eğitimlerini bu alanda yapabilecekler."

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