Yalova Belediyesi'nde 100 memur iş bıraktı

REKLAM advertisement1

Yalova Belediyesi'nde görevli 100 memur, 3 aydır sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Cevdet Aydın Parkı'nda toplanarak slogan atam memurlara, Bağımsız Yerel Hak-Sen Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya da destek verdi. Belediye başkan ve yardımcılarıyla defalarca görüştüğünü ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söyleyen Kaya, "Yaklaşık 3 aydan beridir maaşlarımızla alakalı, Sosyal Denge Sözleşmesi'nden doğan sosyal haklarımızla ilgili sıkıntılar yaşamaktayız. Bu sıkıntıları daha önce de belediye başkan ve yardımcılarımızla konuşmamıza rağmen herhangi bir sonuç odaklı çözüm üretilememiştir. Biz de Bağımsız Yerel Hak-Sen üyeleri olarak, toplamda 100 kişiye yakın personel arkadaşlarımızla, basın açıklaması ardından yarım gün iş bırakma eylemi kararı aldık" dedi.

"MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN HAK ARAYIŞINDAYIZ" Yalova Belediyesi'nde çalışan 270 memurun haklarını alamadığını belirten Kaya, "270 memur personelimizin, sosyal haklarını alamamaları, ödemelerin yapılmaması, öncesinde Kurban Bayramı'nda, şimdi de okulların açılma dönemi olan eylül ayında çok büyük sıkıntılara düşürmüştür. Bu zamana kadar çoğu arkadaşım, maaş hesaplarında eksiye geçmediklerini ama 2 aydır eksi hesapta olduklarını dile getirmektedir. Bu mağduriyetin çözülebilmesi için böyle bir eylem kararı aldık. Özellikle bütçe olarak baktığımızda, kendi adıma şöyle söyleyeyim, benim kızım İstanbul'da üniversiteye gidiyor. Kızımın cebine ne yazık ki 2 hafta önce okula giderken 2 bin lira koyabildim. Bu mağduriyetin giderilebilmesi için hak arayışındayız" diye konuştu.

Yarım gün iş bırakan 100 memur, basın açıklamasının ardından belediye binasının ön kapısından girip, arka kapısından çıkarak eylemlerini sonlandırdı.