Yalova - Armutlu yolunda toprak kayması kamerada
Yalova-Armutlu yolu Esenköy mevkiinde yaşanan toprak kayması nedeniyle yola kayalar savruldu. Yaşanan toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi
Giriş: 12.04.2025 - 22:42 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:55
Esenköy Armutlu yolu toprak kayması yaşandı. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Toprak kayması sonucu karayoluna savrulan kaya parçaları nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ