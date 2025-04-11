Yalnızlıktan strese giren firari deve kuşuna eş aranıyor

Sahibi de deve kuşu ile ciddi bir bağ kurmuş. En kısa zamanda deve kuşuna bir eş bulmamız lazım ki depresyondan çıkartabilelim. Hem sahibine hem de deve kuşuna destek olmak isteyenlere bir çağrıda bulunmak istiyoruz, imkanı olanlar bu deve kuşuna bir eş bulsun" diye konuştu.