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Yalnız Kurt oyuncuları kim? Yalnız Kurt dizisi konusu nedir? Yalnız Kurt dizisi oyuncu kadrosu!

Yalnız Kurt oyuncuları kim ve konusu ne?

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen ilk bölümüyle reyting rekorları kıran Yalnız Kurt dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Osman Sınav imzasıyla ekrana gelen Yalnız Kurt dizisi ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla diziseverlerin gündeminde. ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bu akşam 2. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yalnız Kurt oyuncuları kim ve konusu ne?

04.02.2022 - 16:55 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Uzun süre tanıtımları yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin ilk bölümü 28 Ocak Cuma akşamı ekrana geldi, Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Osman Sınav imzasıyla ekrana gelen olan Yalnız Kurt dizisinin konusu sosyal medyada gündem oldu. Yalnız Kurt dizisinin senaryosu Murat Koca ve Ali Alper Erze'ye ait. 

    YALNIZ KURT KONUSU

    Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir. 

  • Hilmi Özçelik

    Ahmet

    Babam da benim gibi polisti… Dedem de… Ben de onların yolundan gittim. Allah'ım ihsan etti, büyüklerim layık gördü, Emniyet Müdürlüğüne kadar yükseldim. "Devlet başa, kuzgun leşe derdi" dedem; bizde devlete baş kaldırmak olmaz. Hak etmediğin lokmayı yemek, hak etmediğim mevkide oturmak olmaz. Devlet bir görev vermişse, ona ihanet etmek olmaz.

  • Göktan Oktay Göztepe

    Akif

    Babam dövüyordu; evden kaçtım. Birkaç kere bulup eve götürdüler yine kaçtım. Babamın dayağından kaçıyordum; sokakta da dayak yedim, kaçamadım. Delikanlı bir abim var; Altay abim… O olmasa hayatta da kalamazdım belki… Öl dese ölürüm.

  • Damla Colbay

    Esra

    Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

  • Almina Günaydın

    Ela

    Annem çok sevmiş babamı… Ama babam sevememiş bizi bir türlü; annem bana hamileyken terk edip gitmiş ikimizi de… Annem Esra, dünyanın en iyi annesidir. Benim için yapamayacağı şey yok. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hep yanlış insanlara aşık oluyor.

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