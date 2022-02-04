Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran kimdir?

Sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri de Hasan Denizyaran oldu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Yalnız Kurt dizisinde rol alan Hasan Denizyaran'ın hayatı hakkında her şey araştırılıyor. Yalnız Kurt dizisinde anne babasının katilini arayan Altay Kurtoğlu karakterine hayat veren Hasan Denizyaran'ın yaşı ve memleketi merak diliyor. İşte Hasan Denizyaran kimdir, boyu kaç sorularının cevabı ve Hasan Denizyaran hakkında merak edilenler...

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

Şimdilerde Yalnız Kurt dizisinde Altay karakterini canlandıran Hasan Denizyaran 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine model olarak başladı.

Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki “4N1K” filmi ile sinema dünyasına adım attı. 1,88 boyunda olan Hasan Denizyaran bugün 29 yaşındadır.

HASAN DENİZYARAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ