Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Star TV Yalı Çapkını dizisi nerede, hangi şehirde çekildi?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını dizisinin çekim mekanları araştırılıyor. Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını nerede çekiliyor? İşte konuya dair bilgiler...

YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.