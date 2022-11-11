Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?

23 Eylül akşamından bu yana STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin konusu, hangi kitaptan uyarlandığı gibi sorular izleyicilerin aklını kurcalıyor. İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisi gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor.

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu bilinmiyor. Etik kurallar gereği hikayenin gerçek sahipleri hakkında bilgi verilmiyor.