15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen bir terapi, farelerde tümörleri küçültmek veya öldürmek için bağışıklık hücrelerini uyardı. Araştırmacılar, terapinin tek başına veya mevcut kanser immünoterapileriyle kombinasyon halinde etkili olduğunu ve kalıcı etkilerinin ortaya çıktığını duyurdu.
KANSERİ TAHRİP ETTİ
Journal of Experimental Medicine'de yayınlanan çalışmaya göre; Yale Üniversitesi'nden Akiko Iwasaki ve Anna Pyle liderliğindeki araştırma ekibi, virüslerle savaşmak için geliştirilen sentetik RNA molekülünün ayrıca tümörlere karşı bağışıklık tepkisini tetiklediğini ortaya koydu.
Iwasaki, “Bizim fikrimiz, tümörün içindeki viral bir enfeksiyonu taklit etmek” diye konuştu.
Araştırmacılar bu teoriyi test etmek için birkaç farklı yaklaşımla deney yaptı. SLR14 molekülünü doğrudan farelerdeki tümörlere enjekte ettiler ve bağışıklık sisteminin güçlü T hücreleri tarafından kanseri tahrip ettiğini gözlemlediler.
"MEVCUT KANSER İMMÜNOTERAPİ İLAÇLARIYLA KARIŞTIRILABİLİR"
Bilim insanları, başka bir deneyde, tümör hücrelerini vücudun her yerine yayarak metastazı (kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında başka bölgelere sıçraması) taklit ettiler. Çalışmanın sonucunda katı tümörlerde SLR tedavisinin, metastatik kanserin büyümesini engelleyebileceğini gösterdiler.
Yayınlanan çalışmaya göre; diğer araştırmalar SLR14'ün mevcut kanser immünoterapi ilaçları ile karşılaştırılabilir olduğunu ve bunların anti-tümör tepkilerini artırabildiğini gösterdi.
Iwasaki, "Tek bir terapi ajanı olarak önemli bir etkiye sahip. Mevcut bağışıklık tedavileriyle birleştirildiğinde sinerjik bir etki görüyoruz" dedi.
Araştırmacılar, araştırmanın bir sonraki adımının, insan denemeleri olduğunu kaydetti. Terapinin tek başına ve diğer terapilerle kombinasyon halinde uygulanmasının inceleneceği vurgulandı.
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