"TARIK AKAN, 'NİHAYET BENDEN SONRA BİRİNİ BULDULAR' DEDİ"
1986'da çekilen ve Müjde Ar ile rol aldığı 'Asılacak Kadın' filmiyle ilgili açıklamalarını sürdüren Yalçın Dümer, "Müjde Hanım'ın annesi rahmetli Aysel (Gürel) Abla babamın en yakın arkadaşıydı. Senelerce aynı sahneyi paylaşmışlar. Müjde Ar, benim Ekrem Dümer’in oğlu olduğumu bilmiyormuş. Duyunca gözleri yaşardı. Müjde, bana çok yardımcı oldu ve çok şey öğretti. Film, Emek Sineması'nda 7 hafta kapalı gişe oynadı. Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay benimle ilgili 'Sinemamız için yeni bir umut' ifadelerini kullanmıştı. Tarık Akan’ın 'Benden sonra nihayet birini buldular' demesi de beni çok gururlandırmıştı" ifadelerini kullandı.