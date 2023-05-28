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Yalçın Dümer'den itiraf: Eski eşlerim... - Magazin haberleri

Yalçın Dümer: O günler için pişmanım!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yalçın Dümer ile konuştuk. 6 yıl önce İstanbul'u terk eden Dümer, değişen hayatını ve pişmanlıklarını anlattı

Giriş: 28.05.2023 - 02:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yalçın Dümer, 1980 ve 1990'lı yılların aranılan oyuncularından biriydi. 50'den fazla dizi ve filmde rol alırken TV programlarının sunuculuğunu yaptı. 

  • Kariyerinin zirvesindeyken çalkantılı bir dönem geçiren, şimdilerde ise gözlerden uzak Bodrum'da sakin bir yaşam süren oyuncuyla hem geçmişi hem de bugünleri konuştuk.

  • Babası Ekrem Dümer'in izinden giderek oyuncu olmak isteyen Yalçın Dümer'e aslında babası karşı çıkmış. Babasının tepkisine rağmen Yalçın Dümer, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sınavını kazanmış.

  • "BABAM BENİ KARŞISINDA GÖRÜNCE JÜRİYİ TERK ETTİ"

    58 yaşındaki oyuncu, kariyerinin başlangıcını şöyle anlattı: Aslında hayalim Galatasaray’da basketbolcu olmaktı ama ilerleyen yaşlarımda babamın oyuncu olması beni etkilemişti. Babam İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne direktörüydü. 17 yaşında babamdan habersiz İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sınavına girmeye karar verdim.

  • Babam, oyuncu olmamı hiç istememişti. Geçmişte çok sıkıntı çekmiş sektörde. Sınava girdiğimde babam da jürideydi. Beni karşısında görünce kağıtları yere attı ve çıktı jüriden. Motivasyonumu hiç bozmadım. 12 Eylül dönemiydi, jüride bir tane de komutan vardı. 150 kişi sınava girmişti, 10 kişi kazandı. Ben de 3'ncü olmuştum.

  • Yalçın Dümer, sınavı kazandıktan 2 yıl sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndaki ilk başrol teklifini almış. Oyuncu, şunları söyledi: İlk oyunum Zihni Göktay'ın da yer aldığı 'Figaro'nun Düğünü'ydü. Cem Davran ile sadece 3 adet kelimemiz vardı replikte, o da 'Yaşa yaşa yaşa' idi. İlk başrolüm ise çocuk oyununda oldu. 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de prensi oynadım. Tiyatrodaki ikinci başrolüm ise 'İki Efendinin Uşağı' oyunuydu. Oyunu sergilediğimiz ilk gün 'Asılacak Kadın'ın galası da vardı. Oyunu oynadıktan sonra Emek Sineması’na gittim ve kendimi ilk kez beyazperdede gördüm. Heyecan vericiydi. Babam, o filmi gizliden izledikten sonra benimle gurur duymaya başladı.

  • "TARIK AKAN, 'NİHAYET BENDEN SONRA BİRİNİ BULDULAR' DEDİ"

    1986'da çekilen ve Müjde Ar ile rol aldığı 'Asılacak Kadın' filmiyle ilgili açıklamalarını sürdüren Yalçın Dümer, "Müjde Hanım'ın annesi rahmetli Aysel (Gürel) Abla babamın en yakın arkadaşıydı. Senelerce aynı sahneyi paylaşmışlar. Müjde Ar, benim Ekrem Dümer’in oğlu olduğumu bilmiyormuş. Duyunca gözleri yaşardı. Müjde, bana çok yardımcı oldu ve çok  şey öğretti. Film, Emek Sineması'nda 7 hafta kapalı gişe oynadı. Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay benimle ilgili 'Sinemamız için yeni bir umut' ifadelerini kullanmıştı. Tarık Akan’ın 'Benden sonra nihayet birini buldular' demesi de beni çok gururlandırmıştı" ifadelerini kullandı.

  • Yalçın Dümer, tiyatro hayatını sürdürürken bir dönem ABD'ye gitmiş. New York Üniversitesi’nde hem İngilizce hem de oyunculuk dersi almış. Dümer, "4 filmde başrol oynadıktan sonra kazandığım paranın bir kısmını eğitimime harcadım. Orada geçimimi sağlamak için çeşitli işler de yapmak zorunda kaldım. Benzincide çalıştım, garsonluk da yaptım" dedi.

  • Hülya Avşar ile birlikte rol aldığı 'Hasan Boğuldu' filminin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu da vurgulayan Yalçın Dümer, merhum yapımcı ve yönetmen Osman F. Seden'i de andı: Osman F. Seden'in hakkını ödeyemem. Bana verdiği emekleri ve gücü hiçbir zaman unutamam. Çok iyi dizilere imza attık.

  • "SİNEMADAM PARA KAZANAMADIM"

    Sinemadan para kazanamadığını söyleyen Yalçın Dümer, "Biz hiçbir zaman çok para kazanmayı düşünmedik, zaten kazandığımız parayı da kostüme yatırıyorduk. O zamanlar ne sponsor ne de karavan vardı. Sevgili Hülya Avşar ile film çekiyoruz. Hülya'ya fon perdesini tutardım, öyle üstünü değiştirirdi. Keza ben de öyle" ifadelerini kullandı.

  • "EVLİLİĞİ BECEREMEDİM"

    Yalçın Dümer, "Daha önce 4 kez evlilik geçirmişsiniz. Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiçbir zaman aşktan ve evlilikten vazgeçmem. Evliliği beceremedim. Halbuki eski eşlerimin hiç kabahati yok mu? Onu da onlara bırakayım. Benim kabahatlerim var ama bu bir aldatma asla değil. Hiçbir evliliğimden aldattığım ya da aldatıldığım yüzünden ayrılmadım. Anlaşamadığımız için ayrıldım. Hiçbir zaman büyük konuşmam. Benim kafama uygun, hayat ve dünya görüşlerimiz aynı olan biri karşıma çıkarsa yani yine evlenirim. Ama evlenmek için de evlenmem. Zaten yaklaşık 17 senedir bekarım" şeklinde yanıt verdi.

  • Bir dönem, "Hayatım boyunca nafakaya çalıştım, yeni kurtuldum, bittim" diyen Yalçın Dümer, "Bu sözlerim 4 eşim için de geçerli değil. Kızıma verdiğim nafaka zaten nafaka değil. Annesi de (Serpil Çakmaklı) zaten mükemmel bir kadındır. O konuda hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmedik. Diğerlerine acıyorum mu acıyorum" ifadelerini kullandı.

  • Ünlü oyuncu ayrıca, "Serpi, hiçbir zaman düşmanım olmadı. Çok güzel günler yaşadık. Birbirimize âşık olduk evlendik. Allah da bize çok güzel bir ödül verdi. Çok güzel bir kızımız (Merve) var. ABD'de sanat üzerine eğitim alıyor. Babamın bana yaptığını yapmayacağım, onu her zaman destekliyorum. Bir dizide de oynadı. Sonra 'Eğitim olmadan olmaz' dedim" diye konuştu.

  • "HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

    Kötü alışkanlıklarından dolayı geçmişe yönelik pişmanlıklarını da dile getiren Dümer, sözlerini şöyle sürdürdü: Maalesef, bana yakışmayacak şeyler yaptım. Çünkü çok iyi bir ailenin çocuğuydum. Ailem her zaman mütevazi ve alçakgönüllü olmayı öğretti ama işte insanlar hata yapabiliyor. Ne demişler; 'pişmanlık zaman kaybıdır'. O yüzden de o günler için herkesten özür dilerim. Önce de kendimden özür dilerim.

  • Başıma bazı şeyler gelmeseydi belki de Türkiye’nin Robert De Niro'su olabilirdim. Artık daha sakin, evden pek fazla dışarı çıkmayan, okuyan, izleyen bir kimlikteyim. Bundan da çok memnunum. 25-30 sene önce yapılan olayların da gündeme gelmesini istemiyorum artık.

  • Tiyatro hayatının yaklaşık 12 yıl sürdüğünü belirten Yalçın Dümer, oyunculuğu bırakmadığını da söyledi: Geçen yıl 7 tane proje geldi ama içime sinen işler değildi. Oyunculuk aşkım tabii ki sürüyor. Kaliteli bir dizi veya sinema filminde oynamak için yanıp tutuşuyorum.

  • BODRUM'DA YAŞIYOR, ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

    Yaklaşık 6 yıl önce Bodrum'a yerleşen Yalçın Dümer, burada öğretmenlik yapıyormuş. Özel okullarda tiyatro ve oyunculuk eğitimi verdiğini belirten Dümer, "Konservatura öğrencileri hazırlıyorum, bir nevi fidan yetiştiriyorum. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter ve Müjdat Gezen’in öğrencisiydim. Onlardan öğrendiklerimi gelecek nesillere aktarıyorum" dedi.

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