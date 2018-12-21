Sokak hayvanlarına yönelik şiddete her geçen gün yenileri ekleniyor. Bugün de 3 ayrı ilden kan donduran vahşet haberleri geldi. İşte onlardan ilkinin adresi Bursa'nın Osmangazi ilçesi. Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki esnaf, yaklaşık 2 yıldır besleyip, 'Yaman' adını verdikleri kediyi 5 gün önce başı yakılmış buldu. Esnafın tedavisi yapılmak üzere kediyi götürdüğü veteriner Gökhan Önder Keser, hayvanın bakımını ve masrafını üstlendi.

'ŞANSLIYMIŞIZ Kİ GÖZLERİNDE PROBLEM YOK'

Kedinin kendisine getirildiğinde telef olmak üzere olduğunu anlatan Keser, tedavide 5'inci günde olduklarını ve hayvanın iyileşmeye başladığını söyledi. Kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını tahmin ettiklerini belirten Keser, ''Yüzünde yanık izleriyle bize geldi. Bugün tedavimizin 5'inci günü. Yüz bölgesinde, burun mukozasında yanıklar var. Sol kulakta doku kaybı var. Korkumuz, gözlerinde bir engel olmasıydı; ama şanslıymış ki gözlerinde bir problem gözükmüyor. Ancak yüz bölgesindeki yanık izleri, oldukça şiddetli. Dokular iyileşmeye ve kanlaşmaya başladı. Yaraları iyileşiyor; ancak kısa bir süreç olmayacak. Biz ve hayvanseverler mücadelemize devam edeceğiz. Kedi istemsizce bir ateşe girse sadece kafasında değil; özellikle patileri ve tüm vücudunda yanıklar oluşurdu. Bu da insan elinden yapıldığına dair bir kanıt haline geliyor. Pürmüz gibi bir yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz. Bu tür kişi ve kişilere yaptırımlar ciddi bir şekilde olmalıdır. Hayvanlara bakılmama kısmını geçtik, artık şiddeti dövme ve öldürme haberlerini almaya başladık. Ciddi seri katillerin, çocuk yaşta hayvanlara şiddete eğilimi olduğunu biliyoruz'' diye konuştu.

GÖZLERİ OYULMUŞ HALDE BULDU



Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yar, her zaman beslediği sokak köpekleri arasında bulunan çoban köpeğini gözleri kanlar içinde buldu. Köpeği gözlerinin kesici bir aletle oyulduğunu fark eden Yar, Uzunköprü Belediyesi Veterinerliği ekiplerine bildirdi. Mustafa Yar, "Ben her gün buraya gelerek sokak köpeklerini besliyorum. Bugün geldiğimde bu zavallı çoban köpeğinin gözlerinin canice yerinden çıkarıldığını fark ettim. Bu caniliği kim ya da kimler yaptıysa bulunmasını istiyorum. Bu bir vahşet" dedi. Mustafa Yar'ın şikayeti üzerine Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Köpek, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in talimatıyla tedavi altına alındı.

ANESTEZİ İLE UYUTUP ORMANA ATMIŞLAR

DHA'nın haberine göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi Bülüşlü mevkiinde bulunan Hayvan Dostları Derneği Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yakınındaki ormanlık alandan geçen yolda baygın haldeki sokak köpeklerini gören bir vatandaş, durumu merkezin sorumlularına bildirdi. Veteriner ile birlikte alana giden HAYDOS ekibi, baygın halde bulunan sokak köpeklerini merkeze getirerek, tedavi altına aldı. Sokak köpeklerinin, Dalaman Tarım Açık Cezaevi'nde yetiştirilen küçük ve büyükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapıldıktan sonra ormana bırakıldığı iddia edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeklerin, cezaevi veterineri tarafından anestezi yapılıp uyutularak ormana bırakıldığını öne sürüp, bu durumun kendilerini daha da üzdüğünü söyledi. Dağdelen, "Şöyle bir durum var; köpeklere yüksek dozda anestezi yapılmış. Malum kış ayındayız, vatandaşlar fark etmeseydi hepsi donup, ölebilirdi. Bazıları hala sersem gibi. Toplam 11 köpek bu durumda" dedi. Öte yandan Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cezaevi görevlileri hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Halen kontrol altında tutulan köpeklerin sağlık problemlerinin olmadığı bildirildi.