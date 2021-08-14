Yakınları için 'sahte aşı kartı' düzenleyen hemşire tutuklandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşirelik yaptığı öğrenilen Rukiye K.Y., iddiaya göre, aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlatırken, Rukiye K.Y. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rukiye K.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.