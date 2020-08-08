İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hummalı çalışması sonucu 6 Ağustos'ta yakalanıp tutuklanan 42 yaşındaki Taner Küşioğlu ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Küşioğlu'nun emniyet ifadesinde, ikametinin bulunduğu İzmir'de boks sporuyla ilgilendiğini ve 2004'te evlendiği Esra Küşioğlu'ndan 2005'te bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini anlattı.
"ALTI YIL SONRA FİRAR ETTİM"
AA'da yer alan habere göre eşinin, 2010 yılında boğazını bıçakla keserek öldürdüğünü belirten Küşioğlu, şöyle devam etti: "2010 yılında eşimin aldatması sonucu yaşadığımız tartışma esnasında kendimi kaybederek eşimi öldürdüm. Bundan dolayı İzmir'de cezaevine girdim. 2016 yılında Niğde Açık Cezaevi'ne nakil oldum. Niğde'deki cezaevinden 2016 yılında İzmir'e izinli olarak giderken firar ettim.
"150 TL KARŞILIĞI SURİYE'YE GEÇTİM"
Otobüste tanıştığım bir Suriyeli vasıtasıyla Suriye'ye gitmek için bilgi aldım. Bana bir kaçakçının telefon numarasını verdi. Kaçakçı ile irtibata geçtim. Bana Hatay'ın Yayladağı ilçesine gelmemi söyledi. Ben de Yayladağı'na geldim. 150 lira karşılığında beni Suriye'ye geçirdi."
SINIRDA NÖBET TUTMUŞ
Küşioğlu, Suriye'ye birlikte geçtiği 4 kişi arasındaki birinin, kendisine yardımcı olduğunu ve terör örgütüne katıldığını belirtti. Halep kırsalına gittiklerini ve orada 45 gün dini, ideolojik ve silahlı eğitim aldığını itiraf eden Küşioğlu, "2016 yılında çatışmaya giderken sağ bacağımdan yaralandım.
"SURİYE'DE BİR KADINLA EVLENMİŞ"
Bir yıla yakın tedavim sürdü. O süreçte bakıma ihtiyacım olduğu için Suriyeli bir kadınla evlendim. Yaralandığım için çatışmalara katılamadım. Sınır alanında nöbet tuttum" şeklinde ifade verdi.
İKİNCİ KEZ EVLENİP KAÇMIŞ
Küşioğlu, 2017 yılında Suriyeli bir kadınla daha evlendiğini ve ondan da 2 çocuğunun olduğunu anlatarak, "Suriye'deki şartların zorlaşması ve 2 çocuğumun geleceğini düşündüğüm için Türkiye'ye kaçak yollarla girdim." ifadesini kullandı.
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