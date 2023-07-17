Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı

'Keloğlan', 'Medine', 'Randiman' gibi birçok projede yer alan ve 'Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti.