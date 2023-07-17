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        Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı

        Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında nikâh masasına oturduğu Doğaç Ergezen'den boşandı. Evliliklerinde kriz yaşayan ikili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 11:20
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          'Keloğlan', 'Medine', 'Randiman' gibi birçok projede yer alan ve 'Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti.

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          16 Aralık 2022'de de kızları Su Diana'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen'den kötü haber geldi.

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          Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, krizi aşamadı.

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          Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, çözümü yollarını ayırmada buldu.

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          Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, Kartal Adliyesi’nde 14. Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.

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          Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, kızları Su Diana’nın velayeti konusunda fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.

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