Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen boşandı
Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında nikâh masasına oturduğu Doğaç Ergezen'den boşandı. Evliliklerinde kriz yaşayan ikili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı
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'Keloğlan', 'Medine', 'Randiman' gibi birçok projede yer alan ve 'Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti.
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16 Aralık 2022'de de kızları Su Diana'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen'den kötü haber geldi.
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Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, krizi aşamadı.
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Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, çözümü yollarını ayırmada buldu.
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Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, Kartal Adliyesi’nde 14. Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.
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Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, kızları Su Diana’nın velayeti konusunda fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.
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