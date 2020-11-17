Çevre duyarlılığı ile de tanınan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, iklim değişikliliğine dikkat çekmek için bir paylaşımda bulundu.
Tanrısevsin, doğayla iç içe olan pozlarını takipçileriyle paylaşarak bir mesaj yayınladı.
30 yaşındaki oyuncu, iklim değişikliğine uyum sağlamak için günlük yaşamlarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Tüm dünyada, Atlantik Okyanusu üzerinde eş zamanlı birden fazla kasırga oluşmasından Avustralya’daki orman yangınlarına kadar, iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenen afetler artıyor ve en sıcak yıl rekoru, neredeyse her yıl bir kez daha kırılıyor.
"SESİNİZİ SESİMİZE KATIN"
İklim eylemini desteklemek için sesimi yükseltiyorum. Küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmalıyız! İklim değişikliğine uyum sağlamak için günlük yaşamlarımızı değiştirmeliyiz. Sesinizi sesimize katın.
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