30 yaşındaki oyuncu, iklim değişikliğine uyum sağlamak için günlük yaşamlarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Tüm dünyada, Atlantik Okyanusu üzerinde eş zamanlı birden fazla kasırga oluşmasından Avustralya’daki orman yangınlarına kadar, iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenen afetler artıyor ve en sıcak yıl rekoru, neredeyse her yıl bir kez daha kırılıyor.