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        Haberler Magazin İntihara kalkışan Yağmur Sarnıç: İyiyim, merak etmeyin - Magazin haberleri

        Yağmur Sarnıç: İyiyim, merak etmeyin

        Emekli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, intihara kalkışmıştı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Sarnıç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 09:15 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:01
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          Emekli milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, iki gün önce Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi.

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          İhbar üzerine polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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          Yaşananların ardından Yağmur Sarnıç açıklama yaptı. Sarnıç; "İyiyim, merak etmeyin. Ben size kendimi atacağım dedim. Sinirlerim çok bozulmuştu. Duygu karmaşaları içindeyim. Sadece bir süre ilaç alıp uyumak kafamı toparlamak istedim. Ortalığı ayağa kaldırmışsınız. Endişe etmeyin, iyiyim. Ne kadar çok sevenim varmış meğer, bilmiyordum. Sizi üzdüğüm için özür dilerim ama şu an hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen beni anlayın. Hepinizi seviyorum" dedi.

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