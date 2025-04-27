Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Konya’nın Beyşehir, Ilgın ve bazı ilçelerinde yağmur ve şükür duası programları yapıldı. Ilgın’da dua yapılırken yağmur başlarken, Kulu ilçesinde yağış sele sebep oldu. Ilgın'ın Aşağıçiğil Mahallesi'nde yağmur duası programında vatandaşlar sağanağa yakalandı.

Mahalle sakinleri, dua okuyup namaz kıldıkları sırada sağanak bastırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bazı vatandaşlar dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı.

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Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaşı ve Eylikler mahallelerinde yağmur ve şükür duasında bir araya gelen mahalle sakinleri, ellerini semaya açıp yağmurların devamı için dua etti. Derbent ilçesine bağlı Saraypınar Mahallesi'nde de yağmur ve şükür duası programında vatandaşlar bir araya geldi.

Öte yandan, Kulu ilçesinin bazı mahallerinde etkili olan yağış sele sebep oldu. Tuzyaka Mahallesi ve mahalleye bağlı Kışla Yaylası'nda dolu ve sağanak etkili olurken, bazı evleri ve ekili alanları sel suları bastı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.