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        Haberler Magazin Yağmur Bircan Çetin: Ünlü yönetmenden ahlaksız teklif aldım - Magazin haberleri

        Yağmur Bircan Çetin: Ünlü yönetmenden ahlaksız teklif aldım

        Oyuncu Yağmur Bircan Çetin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sektöre yeni başladığı dönemde ünlü bir yönetmenden aldığı ahlaksız teklifi ilk kez anlattı; "O kadar sinirlendim ki oradan nasıl çıkıp gittiğimi bile hatırlamıyorum" diyerek yaşadığı dehşet verici anı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 21:45 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:45
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        "Ünlü yönetmenden ahlaksız teklif aldım"
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        Oyuncu Yağmur Bircan Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Çetin, sektöre yeni başladığı dönemde ünlü bir yönetmenden ahlaksız bir teklif aldığını açıkladı.

        "AÇIK AÇIK YAPILMIŞ EN BÜYÜK TERBİYESİZLİK"

        Çetin, yaşadığı o korkunç olayı şu şekilde anlattı; "Bugün sizlere tanınmış bir yönetmenden nasıl ahlaksız bir teklif aldığımı anlatacağım. O zamana kadar denk geldiğim açık açık yapılmış en büyük terbiyesizliklerden birisi ne yazık ki. Henüz sektöre yeni başlamıştım. Bir arkadaşım, bu yönetmenin setinde çalışıyordu ve beni ona yönlendirdi. 'Yağmur, işte böyle böyle, hocanın numarası bu, yazabilirsin' dedi. Ben de adama yazdım ve kendimi tanıttım"

        "ADIN ÇIKMAZ, SONRA İSTEDİĞİN ZAMAN EVLENİRSİN"

        "Yönetmen o dönemde ünlü bir ismin filminde çalışıyordu. İlk başta başıma böyle bir terbiyesizliğin geleceğini düşünmedim. Bana 'Benim ofisim şurada, geldiğinde görüşelim' dedi. Gittim, fakat ofisteki sinyal bozucu yüzünden şüphelendim. Ardından yönetmen bana, 'Viski ister misin?' diye sordu. 'Ben bir şey almayayım' dedim. Sonra bana, 'Neden oyuncu olmak istiyorsun? Sen çok akıllı bir kızsın' gibi konuşmalar yaptı. Ardından sözlerine devam etti, 'Hollywood sistemi gibi işler. Biz belli isimleri seçiyoruz, ünlü yapıyoruz. Bizim seçtiğimiz insanlar ünlü oluyor. Sen onlarla birlikte olacaksın. Merak etme, evli barklı insanlar, adın çıkmaz, sonra istediğin zaman evlenirsin' dedi"

        "BU BANA GELMEZ"

        Bu teklifi duyduğunda ne diyeceğini şaşıran Çetin, o anda her şeyin netleştiğini belirtti; "Bu bana gelmez' dedim, fakat o adam hala palavralarına devam etti. O kadar sinirlendim ki oradan nasıl çıktığımı bile hatırlamıyorum. Birçok şeye pişmanım. O listede kimlerin adı vardı? Onu almadığım için aslında çok pişmanım. Elimde hiçbir kanıt yok, ama adamı her yerden engelledim"

        "BU ADAM EVLİ VE KIZ ÇOCUĞU VAR"

        Yağmur Bircan Çetin, sözlerine şu şekilde son verdi; "Böyle bir şey asla yok. Sektör profesyonel bir şekilde işler. İnsanlar, yetenekleriyle kabul edilir. Bu adam evli ve kız çocuğu var. Gerçekten yorumsuz bir rezalet"

        Fotoğraflar: Instagram

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