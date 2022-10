"Yağmur az ve su daha fazla kıymetleniyor"

İstanbul’da bu hafta sonu cumartesi 11:00 - 15:00 arası yağmur geçişleri olabilir. İstanbul Batı Karadeniz’i vurması beklenen kuvvetli yağışların zayıfladığı ve Edirne yönünde havanın açtığı alanda kalıyor. Yine de Karadeniz üzerinde oluşup kuzeyden şehre sokulan bulutlar akşam üzeri ve Pazar gün ortası zayıf yağmurlar getirebilir. Her iki günün büyük kısmı parçalı bulutlu ve serin (19-22°C arası) geçecek.

Ekim ayında yaşayacağımız en yağmurlu günleri yaşıyor olabiliriz, uzun vadeli tahminlerde yağışlar eksik hatta Ege bölgesinde kayıp! Karadeniz ve yer yer Anadolu bu ay boyunca kendi ortalamalarında yağmurlar alacak görünüyor.

Marmara ve Ege gibi yüksek nüfuslu bölgelerde yağmur az ve su her geçen hafta daha da kıymetleniyor. Su havzalarımızdaki durumu popüler ve insanların merak ettiği bir konu olduğu için değil, gerçekten takip edip kurak dönemlere özel önlemler almalıyız. Dünyanın her ülkesinde bu yıl su ve enerji ile ilgili zorunlu tasarruflar yapılıyor. Farklı ya da özel değiliz, yağmurun düşmediği her gün suyumuz hızla azalıyor.