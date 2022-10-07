"Yağmur az ve su daha fazla kıymetleniyor"

Türkiye’de esen sonbahar rüzgarları üşütüyor, batıdan doğuya hava serinledi. Ankara’nın geceleri kış soğuğuna yakın, Doğu Anadolu ve Güneydoğu ise sıcak rüzgarlarla (Akdeniz üzerinden esen) erken bir kış havasından uzak günler geçiriyor.
Akdeniz’de kuvvetli yağışlar var. Bugün Alanya ve çevresinde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkileyebilir.
Bu gece ve yarın (cumartesi) Batı Karadeniz’de sel tehlikesi içindeyiz, Karadeniz üzerinden yeni ve uzun süreli sağanak yağışlar geliyor.
Güncel tahmine göre Bolu, Cide, Bartın, İnebolu, Bozkurt çevresinde pazar akşamına kadar sürmesi beklenen yağışlar taşkınlara sebep olabilir. Bu geniş alanda su baskınları yaşanabilir özellikle cumartesi günü geçireceğimiz 24 saatte riskli alanda tedbir alınmalı.
İstanbul sonbahar havasına kavuştu ama sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 2-3 derece altına düşünce şehir üşüdü. Geceleri ve erken saatlerde yaşadığımız bu soğukça hava gelecek hafta biraz yumuşuyor. 10-11 Ekim’den itibaren aslında Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 2-5°C kadar yükselebilir. Bu da bir yaz havası olmasa da İstanbul’da bir ılık sonbahar demektir.
İstanbul’da bu hafta sonu cumartesi 11:00 - 15:00 arası yağmur geçişleri olabilir. İstanbul Batı Karadeniz’i vurması beklenen kuvvetli yağışların zayıfladığı ve Edirne yönünde havanın açtığı alanda kalıyor. Yine de Karadeniz üzerinde oluşup kuzeyden şehre sokulan bulutlar akşam üzeri ve Pazar gün ortası zayıf yağmurlar getirebilir. Her iki günün büyük kısmı parçalı bulutlu ve serin (19-22°C arası) geçecek.
Ekim ayında yaşayacağımız en yağmurlu günleri yaşıyor olabiliriz, uzun vadeli tahminlerde yağışlar eksik hatta Ege bölgesinde kayıp! Karadeniz ve yer yer Anadolu bu ay boyunca kendi ortalamalarında yağmurlar alacak görünüyor.
Marmara ve Ege gibi yüksek nüfuslu bölgelerde yağmur az ve su her geçen hafta daha da kıymetleniyor. Su havzalarımızdaki durumu popüler ve insanların merak ettiği bir konu olduğu için değil, gerçekten takip edip kurak dönemlere özel önlemler almalıyız. Dünyanın her ülkesinde bu yıl su ve enerji ile ilgili zorunlu tasarruflar yapılıyor. Farklı ya da özel değiliz, yağmurun düşmediği her gün suyumuz hızla azalıyor.
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