Yağmur Adam filminin konusu nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM),down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda gündeme gelen "Yağmur Adam" filminin konusu, yönetmeni ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

YAĞMUR ADAM KONUSU

Los Angeles'ta yaşayan ve bir ithal araba satıcısı olan Charlie (Tom Cruise),başkalarının düşüncelerine saygı duymayan bencil, üçkağıtçı ve fırlama bir şehir çocuğudur. Senelerdir görmediği ve uzak kaldığı babasının öldüğünü ve 3 milyon dolar miras bıraktığı haberini alır.

Babasının cenazesine gittiğinde, kendisine sadece 1949 model bir Buick Roadmaster marka araba bıraktığını ve tüm mirasını daha önce varlığından bile haberdar olmadığı ağabeyi Raymond'a (Dustin Hoffmann) bıraktığını öğrenir. Raymond özürlülerle ilgilenilen bir klinikte bakıma muhtaç, Otistik bir dahidir.

Charlie mirasın en azından bir kısmından vazgeçmek niyetinde değildir. Bunun için Raymond'u kaldığı klinikten kaçırıp ülke çapında bir seyahate çıkarır. Yol boyunca abisinin yaşamı zorlaştıran alışkanlıklarıyla, takıntılarıyla çileden çıksa da otistik abisinin matematik ve hafızalama konusundaki insanüstü yeteneği karşısında hayretler içerisine düşer.

En sonunda Las Vegas'taki kumarhanelerde abisinin bu az bulunan kabiliyetinden yararlanarak hile yapmaya ve büyük paralar kazanmaya çalışır. Yol boyunca Charlie, sadece Raymond'u değil, geçmişinin bir parçasını ve belki de kendini keşfetme fırsatı da bulacaktır.

YAĞMUR ADAM FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCU KADROSU

En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında Oscar Ödülü kazanan Yağmur Adam'ın yönetmenliğini Barry Levinson yapmıştır. Başrollerini Tom Cruise ve Dustin Hoffman'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Valeria Golino, Jerry Molen, Jack Murdock, Michael Roberts da yer almıştır.