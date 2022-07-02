Yağlı direkten bayrak almak için yarıştılar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan etkinlikler denize çelenk bırakılması ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Halk Oyunlarında 2 yaşındaki Altan’ın zeybek oyunu izleyiciler tarafından beğeni aldı. Minik Altan sahnede özgüveni ile zeybek oyununu sergilerken Bayram Ergin ise Minik Altan’a sahne dışından taktik verdi.
Mavikent Mahallesi Karaöz Koyu'nda düzenlenen etkinlikler arasında; yüzme yarışmaları, su altında kalma yarışmaları, sürat teknesi yarışmaları, yağlı direkten bayrak alma yarışması ve halk oyunları gösterileri yer aldı.
Kumluca Mavikent Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde 50 metre, 100 metre ve 400 metre yüzme yarışmaları yapıldı. 50 metre serbest yüzme yarışını Çınar Taşkın, 50 metre kadınlar yüzme yarışını Bade Su İstanbullu, 100 metre serbest yüzme yarışını Can Işık, 400 metre serbest yüzme yarışını Mustafa Taşgın, su altında en çok kalabilme yarışını İlyas Acar, sürat teknesi yarışmasını Aysel Arda Yavuz kazandı.
ZORLU YARIŞMAYI BEŞİNCİ KEZ KAZANDI
Etkinliklerin en önemli ve heyecanla beklenen bölümü ise yağlı direkten bayrak alma yarışı oldu. Yaklaşık 25 kişinin ter döktüğü yağlı direkten bayrak alma yarışmasında çetin mücadeleler yaşandı. Tüm mücadelelere rağmen yağlı direkten bayrağı 5 yıldır birinci olan Hasan Çüm üçüncü denmesinde aldı. Yarışmayı kazanarak 4 bin TL para ödülünün de sahibi olan Hasan Çüm,“Bu yarışmayı kazanacağımı biliyordum. Çünkü 5 kez kazanıyorum. Bu yarışmanın herhangi bir kazanma şekli yok. Sadece yetenek. O yetenek de bende var” dedi.
Etkinliklere yarışmalara katılanlara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. İşletmeciler tarafından tatil-konaklama ve para ödülleri verileceği taahhüt edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!