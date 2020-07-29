Yağlı cilde sahip kişilerin sadece cilt bakımına değil, aynı zamanda beslenmelerine ve yaşam düzenlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bakım yapılmayan cilt tabi ki yağlanmaktadır. Fakat buna etkiler düzensiz ve yağlı gıdalar tüketmek, aşırı streste etki edebilmektedir.

Yağlı Ciltler İçin Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler;

Cildinize peeling uygularken genellikle A vitamini açısından zengin bir maske uygulamanız tavsiye edilmektedir. A vitamini yağlı ciltlerdeki yağı dengelemektedir.

Nemlendirici krem uygularken mutlaka yağsız ve gliserin içeren ürünler tercih edin.

Cildinizi elleriniz için kullandığınız sabun ile değil, yağlı ciltlere uygun sabun veya jel temizleyiciler ile temizleyin.

Yağlı ciltlerin gözenekleri geniş olduğundan çok fazla kirlenir ve kapanır. Bu yüzden mutlaka maske yapmadığınız günlerde cildinizi temizlemeden yatmayın. Gözenekleriniz açılmasını ve cildinizin nefes almasını sağlayın.

Cildin aşırı yağlanma sebeplerinden biri ise; strestir. Düzensiz yaşam tarzı, iş, uyku vücudunuzun tepkisini cildinizde oluşan problemler ile ortaya kaymaktadır. Bu yüzden yaşam düzeninize dikkat edin.

Beslenmenize dikkat edin. Hazır, işlenmiş, yağlı ve baharatlı gıdalardan tüketmeyin. Bol su için ve taze sebze, meyve ile beslenin.

Haftada 1 kere uygulayabileceğiniz dengeleyici maske olarak da şunu deneyebilirsiniz;

3 adet çilek, 3 tatlı kaşığı bal, 1 yumurta beyazı ve 1 tatlı kaşığı limonu karıştırarak, cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayacağınız bu maske cildinizin yağ dengesini sağlayacaktır.