İşte yağ yakan formül!

Yaygın bir anlayış haline gelen uzun süre aç kalarak kilo verme çabası, sanılanın aksine zayıflatmıyor. Uzmanlara göre vücudun gerekli enerjiyi sağlayabilmesi için günlük olarak alınması gereken bir kalori miktarı var. Fazla kilo alınmasının nedeni ise günlük alınması gereken kalori miktarının aşılmış olmasıdır. İnsanların diyet yaparken uyguladığı yanlışlar arasında en çok yapılan hata kalori alımını azaltmaya çalışırken alınması gereken kalorinin de alınmaması ve bu nedenle vücudun metabolizmasının yavaşlamasıdır. Yavaşlayan metabolizma sonucu vücut bu duruma uyum sağlar ve daha yavaş çalışır.