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        Adana'da sahte doktorluk yapan 3 kişi yakalandı

        Adana'da dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Kentte sahte doktorluk yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tıbbi cihaz da ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 12:54
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        Yabancı uyruklu sahte doktorlara kelepçe!
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        Adana'da sahte doktorluk yapan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona çok sayıda tıbbi cihaz ele geçirildi.

        AA'da yer alan habere göre Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu kişilerin çalıştığı 7 katlı iş yerine bazı yabancı uyrukluların tedavi amacıyla geldiğini belirledi.

        ÇOK SAYIDA TIBBI CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

        Baskın yapılan binada, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, 90 serum ile 300 iğne, anestezik ve bulantı önleyici 339 kutu ilaç, 259 enjektör, ultrason, mikroskop, şeker ölçüm gibi işlemler için kullanılan 8 tıbbi cihaz, 56 Kovid-19 ve gebelik testi, 390 kan tüpü, 21 bin 645 lira ve çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi.

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        Operasyonda yakalanan doktor diploması olmayan Suriye uyruklu 3 kişi hakkında "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçundan tahkikat başlatıldı.

        #haberler
        #adana
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