Yaban mersininin diğer adı nedir? Yaban mersininin eş anlamlısı nedir?
Yaban mersininin diğer adı, araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu mor renkli meyve, doğal antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Sağlık açısından pek çok fayda sunan yaban mersini meyvesi, son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde oldukça sevilen bu meyve halk arasında farklı isimlerle anılıyor. Peki, Yaban mersininin diğer ismi nedir? Yaban mersini meyvesi bazı yörelerde "çalı çileği" ya da "likapa" olarak biliniyor. İşte, Yaban mersininin diğer adı ve eş anlamlısı…
Yaban mersini, doğal yaşam ile sağlıklı beslenme trendlerinin yükselmesiyle birlikte son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Tam bir şifa deposu olan yaban mersini, doğada kendiliğinden yetişir. Birbirinden farklı isimleri ile dikkat çeken bu mor meyvenin eş anlamlısını hiç düşündünüz mü? Halk arasında sıklıkla tüketilen yaban mersini, bazı bölgelerde farklı isimlerle bilinir. Sıkça tüketilen lezzetli meyveler arasında yer alan yaban mersini, bazı bölgelerde farklı adlarla biliniyor. Doğal beslenme ve bitkilere ilgi duyan kişiler “Yaban mersininin eş anlamlısı nedir?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, antioksidan zengini yaban mersinin faydalarına dair detaylar…
YABAN MERSİNİ NEDİR?
Fundagiller (Ericaceae) familyasına mensup olan yaban mersini, genellikle ormanlık ve dağlık alanlarda yetişen meyveli bir bitkidir. Doğal ortamlarda kendiliğinden yetişen yaban mersinin bilimsel ismi Vaccinium myrtillus olarak biliniyor. Günümüzde tarımı da yapılan, çoğunlukla mavi-mor arası bir renge sahip olan yaban mersini, taze olarak tüketilebildiği gibi; reçel, tatlı, marmelat ve smoothie yapımında da kullanılır.
YABAN MERSİNİNİN DİĞER ADI NEDİR?
Yaban mersini meyvesinin diğer adı, bölgeden bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Bu mor renkli meyve, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı olarak adlandırılır. Yaban mersini bazı yörelerde “ligarba” veya “likapa” olarak bilinir. Bu antioksidan deposu meyve özellikle Karadeniz Bölgesi’nde “likapa” adıyla anılır. Halk arasında oldukça yaygın olan bu bölgesel isimler, yöresel ağız farklılıklarından kaynaklanır.
YABAN MERSİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?
Yaban mersininin botanik anlamda birebir eş anlamlısından söz etmek zordur. Fakat, halk arasında birbirinden farklı isimlerle anılması nedeniyle “eş anlamlısı” sayılabilecek bazı terimler kullanılır. “Mavi yemiş” ve “likapa”, yaban mersininin eş anlamlısı olarak kullanılan en yaygın kelimeler arasında yer alır. İşte, Yaban mersini meyvesinin bazı eş anlamları;
Mavi yemiş: Yaban mersini meyvesinin kültür türü olan Vaccinium corymbosum için mavi yemiş adı kullanılır.
Likapa: Yaban mersini için, Karadeniz bölgesinde yaygın olarak Likapa kelimesi kullanılır.
Çoban üzümü: Bazı kaynaklara göre Çoban üzümü, yaban mersini meyvesi ile ilişkilendirilir. Fakat çoban üzümü bazen farklı bitkiler ile karıştırılabilir.
YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI NELER?
Lezzetli bir meyve olarak sık sık tüketilen bir besin olan yaban mersininin sağlık açısından birçok faydası bulunur. İşte, yaban mersininin bazı faydaları;
YABAN MERSİNİ NERELERDE YETİŞİR?
Yaban mersini, asidik ve yüksek nem içeren toprak yapısını tercih eder; Türkiye'de ise en çok Karadeniz Bölgesi'nin doğal koşullarında yetiştiği görülmektedir.
Yaban mersini üretimi açısından Rize, Trabzon ve Artvin gibi iller oldukça verimlidir. Son yıllarda Marmara ve Ege Bölgelerinde de kültür türlerinin üretimi yapılır.